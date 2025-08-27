Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 28

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que en la capital del país “estamos cerca de erradicar la expresión de pobreza extrema”, según los recientes resultados que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en torno a este tema.

Al entregar vales del programa Mercado, comunidad y abasto (Mercomuna), expresó que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2024 arrojó que 86 mil hogares superaron la preocupación de que se acabaran los alimentos en casa.

Asimismo, en un acto realizado en el Zócalo, agregó que 175 mil familias reportaron ya tener recursos suficientes para una dieta sana y variada; además, se llegó al mínimo histórico de 5 por ciento de hogares que reportaron quedarse sin comida.

Con el propósito de reforzar dichos indicadores, la mandataria anunció que el próximo año se implementará un programa para combatir la pobreza extrema, con el propósito de que al terminar su gestión “vayamos avanzando para que la Ciudad de México sea la ciudad con menos pobreza en el país”.

Brugada Molina reiteró que los avances en este rubro son resultado de las políticas públicas implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, como el aumento sostenido del salario mínimo y los programas sociales.