▲ Al menos 22 familias fueron desalojadas del edificio donde vivían desde hace 40 años por golpeadores y policías, a las cuales no se les permitió sacar sus pertenencias. Foto Alfredo Domínguez

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 28

Sin aviso previo y en medio de la madrugada, ayer 22 familias fueron desalojadas del inmueble ubicado en la calle Tonalá número 125, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Los afectados denunciaron que decenas de granaderos irrumpieron en el edificio sin mostrar documentos u órdenes judiciales, mientras supuestos policías vestidos de civil detuvieron a dos habitantes y los subieron a una camioneta sin placas.

“Llegaron como a las 4 de la mañana; estábamos durmiendo y empezamos a oír que con mazos tiraban puertas y rompían chapas”, relató Dulce María, quien lleva más de 40 años viviendo en el edificio.

Contó que a su hijo Darío lo sometieron en el suelo y les ordenaron salir de inmediato. “Nos acusan de vender droga y de ser la mafia de la Roma, lo que es falso; somos puras familias, la mayoría adultos mayores”, añadió.

La familia de Noely y Eileen Espino ha permanecido ahí por más de 70 años. Contaron que la irrupción fue sin preguntar quiénes estaban dentro; “mi sobrina de 10 años estaba en la puerta y le apuntaron con una pistola; la primera impresión fue para ella, empezó a gritar y en ese momento les pedimos que nos dieran tiempo para salirnos”, relataron.

En protesta, los desalojados bloquearon la calle por cerca de tres horas. “Nadie se identificó, a mí nadie me enseñó una orden que dijera ‘te tienes que salir’”, expuso Thelma Carvajal.