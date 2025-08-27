Adultos mayores, la mayoría // Detienen a 2 residentes
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 28
Sin aviso previo y en medio de la madrugada, ayer 22 familias fueron desalojadas del inmueble ubicado en la calle Tonalá número 125, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
Los afectados denunciaron que decenas de granaderos irrumpieron en el edificio sin mostrar documentos u órdenes judiciales, mientras supuestos policías vestidos de civil detuvieron a dos habitantes y los subieron a una camioneta sin placas.
“Llegaron como a las 4 de la mañana; estábamos durmiendo y empezamos a oír que con mazos tiraban puertas y rompían chapas”, relató Dulce María, quien lleva más de 40 años viviendo en el edificio.
Contó que a su hijo Darío lo sometieron en el suelo y les ordenaron salir de inmediato. “Nos acusan de vender droga y de ser la mafia de la Roma, lo que es falso; somos puras familias, la mayoría adultos mayores”, añadió.
La familia de Noely y Eileen Espino ha permanecido ahí por más de 70 años. Contaron que la irrupción fue sin preguntar quiénes estaban dentro; “mi sobrina de 10 años estaba en la puerta y le apuntaron con una pistola; la primera impresión fue para ella, empezó a gritar y en ese momento les pedimos que nos dieran tiempo para salirnos”, relataron.
En protesta, los desalojados bloquearon la calle por cerca de tres horas. “Nadie se identificó, a mí nadie me enseñó una orden que dijera ‘te tienes que salir’”, expuso Thelma Carvajal.
Vecinos recordaron que en enero una familia del departamento 203 ya había sido desalojada bajo acusaciones de venta de engomados falsificados y fraudes inmobiliarios.
Sin embargo, denunciaron que 15 días después el espacio fue ocupado por las mismas personas que participaron en el operativo. Señalaron directamente a Édgar Romero Nájera, presunto funcionario público, de encabezar maniobras para despojar el inmueble.
De manera simultánea fue clausurado el comedor comunitario que operaba en la planta baja del edificio. “Mi reacción fue de shock porque ya no van a dar el servicio”, expresó Gabriel Villanueva, uno de los comensales habituales.
Como él, decenas de personas acudían diariamente al lugar que ahora mantiene sellos de la Fiscalía General de Justicia capitalina bajo la carpeta de investigación CI-FIDANPU/A/UI-3 C/D/00333/04-2025 por el delito de despojo.
Los afectados aseguraron que sus pertenencias permanecerán dentro de los departamentos y que no podrán recuperarlas hasta que se resuelva un juicio legal. Asimismo, acudieron a las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc para presentar las denuncias correspondientes.
Explicaron que tras el fallecimiento del propietario, en 2005, el inmueble fue declarado en proceso de expropiación a favor de los ocupantes, por lo que dejaron de pagar rentas. El predio, que consta de 22 departamentos, se encuentra intestado desde entonces.