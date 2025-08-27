Kevin Ruiz

Miércoles 27 de agosto de 2025

Dos de los 13 detenidos hace una semana por estar relacionados en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, fueron trasladados el fin de semana pasado a un penal ubicado en Nezahualcóyotl, estado de México, donde son requeridos por un juez de aquella entidad.

Se trata de Arlette Aco Sánchez y Jesús Armando Martínez Cotonieto, quienes se encuentran relacionados con el doble crimen de manera directa y fueron detenidos el 20 de agosto en el municipio de Otumba, en aquella entidad.

Los sujetos, según señaló en su momento la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, ya contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y asociación delictuosa, misma carpeta judicial con la que se le otorgó a la autoridad capitalina el mandamiento contra Nery Cotonieto Ramos, hasta ahora la única vinculada a proceso por el homicidio de Ximena y José.

De acuerdo con los reportes de detención, Arlette, Jesús y Nery fueron asegurados por agentes federales en diferentes predios ubicados en la calle San Luis, el primero entre Naranjo y Cedro, y el segundo en Cedro y Pirul, ambos en la colonia El Ranchito.

La autoridad federal trasladó a Nery N al penal femenil de Santa Martha Acatitla el mismo miércoles 20 de agosto, por lo que enfrentó audiencia por separado un día después en las salas orales del Tribunal Superior de Justicia, en la colonia Doctores.