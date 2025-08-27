▲ La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad que hagan saber al asesor de la Casa Blanca que hay un muy buen trabajo para abatir la inseguridad en la Ciudad de México. Foto La Jornada

Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 27

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la Ciudad de México ha aumentado mucho la percepción de seguridad y cada vez hay menos delitos, en rechazo al señalamiento de Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la capital del país “es gobernada por el crimen organizado”.

Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria dio a conocer que desde temprano, en la reunión del gabinete de seguridad instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad que “le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce”.

También, “para que sepa que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México”.

Citó que en la capital del país la reducción de homicidios de 2018 a la fecha “es casi de 60 por ciento y cada vez hay menos delitos”.

Añadió que “sí hay temas, y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”. Entonces, señaló, “es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros, y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno”.