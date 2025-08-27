Refuta dichos de Stephen Miller
Se le van a hacer llegar, así como la de estadunidenses que viven aquí // Debe saber lo que se hizo cuando fui jefa de Gobierno y lo que se hace ahora con Clara Brugada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 27
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la Ciudad de México ha aumentado mucho la percepción de seguridad y cada vez hay menos delitos, en rechazo al señalamiento de Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la capital del país “es gobernada por el crimen organizado”.
Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria dio a conocer que desde temprano, en la reunión del gabinete de seguridad instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad que “le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce”.
También, “para que sepa que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México”.
Citó que en la capital del país la reducción de homicidios de 2018 a la fecha “es casi de 60 por ciento y cada vez hay menos delitos”.
Añadió que “sí hay temas, y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”. Entonces, señaló, “es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros, y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno”.
La titular del Ejecutivo federal resaltó que la jefa de Gobierno capitalino, “además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno federal en todo este proceso, está reforzando los cuadrantes de seguridad, puso dos patrullas por cuadrante”.
Trabajo importante
Además, “está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía, y el trabajo de territorio de paz e igualdad, que le llama ella”.
De manera que, agregó la Presidenta, “hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad”.
Afirmó que la percepción de seguridad “ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad”.
Entonces, subrayó, “vale la pena hacerle llegar también” al funcionario de la administración Trump la cifra de ciudadanos estadunidenses que viven en la Ciudad de México, “que son un número muy importante y probablemente él no tenga esta información”.
Dijo que se enviará el reporte por conducto de la cancillería “y se puede hacer público con los datos que tiene el Sistema de Seguridad”.