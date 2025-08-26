E

n un acto espectacular se acaba de anunciar la creación del Gran Corredor Biocultural Maya, que unirá los esfuerzos de conservación de México, Belice y Guatemala en una superficie de 5.4 millones de hectáreas. Se trata, sin duda, de un proyecto legítimo y bien intencionado. Lo primero que se debe destacar es la presencia de áreas naturales protegidas (ANP) en cada país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la parte de México existen 12 ANP con una superficie de 1.8 millones de hectáreas, además de 122 mil hectáreas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en tanto que para nuestra sorpresa, en Guatemala existen 46 ANP con 2.67 millones de hectáreas, y en Belice, 20 ANP con 592 mil hectáreas. Según nuestra exploración, en Guatemala hacia 2018 existían 349 áreas protegidas equivalentes al 30 por ciento de su territorio, encabezadas por la Reserva de la Biósfera Maya en el departamento del Petén, fundada en 1990 y con una superficie de más de 2 millones de hectáreas (https://es.wikipedia.org/wiki/ %C3%81reas_protegidas_de_Guatemala), en tanto que en Belice hay 120 ANP equivalentes al 38% del territorio y con innumerables corredores o conectores biológicos (https://es.wikipedia.org/wiki/ %C3%81reas_protegidas_de_Belice).

En esta entrega se argumenta que para que este acuerdo no se quede a la larga en el nivel de discurso, se debe trabajar a escala local, aprovechando el potencial biocultural de las comunidades mayas, cuya cultura tiene una antigüedad de ¡3 mil años! Identificamos al menos cinco contribuciones bioculturales. Primeramente, su estrategia de uso múltiple de los recursos circundantes, que incluye la milpa y otras prácticas agrícolas, los huertos familiares, la apicultura y meliponicultura, la extracción y recolección de recursos forestales, la caza y la pesca. Se estima que una comunidad maya de la Península utiliza en promedio entre 300 y 500 especies de animales y plantas, es decir, mantiene una notable biodiversidad útil. Esto induce un cierto equilibrio espacial al mantener un patrón de paisajes en forma de mosaico que opera como un eficiente mecanismo ecológico y económico, y explica la resiliencia del sistema naturaleza-cultura.

Segundo, los huertos familiares constituyen una contribución de elaborados sistemas agroforestales. Si el lector utilizando el Google Earth observa la Península desde el cielo, comprobará que en cada comunidad hay siempre una floreciente vegetación. Los huertos se localizan alrededor de las casas y tienen una superficie de entre 500 y 2 mil metros cuadrados, con máximos de hasta 5 mil. Allí se cultivan, toleran y manejan una gran cantidad de especies de plantas, principalmente árboles y arbustos, además de animales domésticos como cerdos, gallinas, guajolotes, patos y colonias de abejas (nativas e introducidas), que son fundamentales en la alimentación de las familias. En el nivel de comunidad, los dos inventarios más detallados realizados en Chunchucmil y en X-Uil arrojaron 276 y 387 especies, respectivamente.