Las fuerzas federales dieron este fin de semana un fuerte golpe a grupos criminales –uno de los más cuantiosos de los últimos meses– con pérdidas de por lo menos 8 mil 278 millones 65 mil pesos en decomisos de droga y bienes en varios estados, informó el gabinete de seguridad.
La mayor incautación fue en Culiacán, Sinaloa, con 260 mil 780 litros y 101 mil 119 kilos de precursores químicos, reactores, destiladores y montacargas, equivales a 7 mil 423 millones de pesos. En la colonia San Luis de esa ciudad fueron confiscados mil 200 kilos de metanfetamina y 25 de cocaína, por 328.6 millones.
En la comunidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, se aseguraron 30 kilos de fentanilo en polvo y equipo de producción, con valor de unos 223 millones.
En Culiacán y Mocorito se decomisaron 7 mil 750 litros y 625 kilos de químicos, con valor de 171 millones de pesos; así como 3 mil 650 litros de precursores y maquinaria especializada en Cosalá y Culiacán, calculados en 74 millones. En Portezuelo y Tacuichamona, mil 850 litros de químicos y una mezcladora industrial aseguradas implicaron pérdidas de 37 millones de pesos.
En Querétaro, en un cateo a cuatro inmuebles se confiscaron mariguana, cocaína y dinero en efectivo, estimados en 1.3 millones de pesos.
En Nogales, Sonora, se aseguraron mil 774 pastillas de fentanilo, por 665 mil pesos; en Opodepe, 84 kilos de cocaína y tres de metanfetamina por 19.5 millones de pesos.
Hubo otros operativos de gran magnitud no tasados monetariamente tuvieron relevancia. La Secretaría de Marina confiscó mil 501 kilos de cocaína con una radiobaliza, en altamar, frente a las costas de Acapulco, en dos acciones distintas.
En la CDMX se decomisaron 1.5 toneladas de autopartes robadas y en Pénjamo, Guanajuato, se recuperaron 32 mil 830 litros de gasolina extraída de tomas clandestinas.