Ángeles Cruz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 13

En el país se acabó el término “rechazados” para los estudiantes que desean ingresar a la educación media superior en la Zona Metropolitana del valle de México, y con eso también se pone fin a la frustración que generaba el examen único que se aplicó durante casi tres décadas e impedía a los jóvenes elegir la escuela a que querían asistir, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La puesta en marcha del programa Mi derecho, mi lugar, que garantiza el acceso al bachillerato, representa un cambio profundo y tiene que ver con una máxima de esta administración, “la educación es un derecho, no un privilegio”, agregó, luego de la presentación de los resultados del primer ejercicio de entrada directa a la educación media superior en la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del estado de México.

De quienes se registraron en la plataforma, 97.4 por ciento quedaron entre su primera y tercera opción. En cambio, en 2024, con el examen de la Comipems, únicamente 26.2 por ciento logró entrar a su primera opción y casi un tercio fue asignado a los planteles que habían colocado entre el sexto y vigésimo lugar, destacó la mandataria.

El solo hecho de que los muchachos vayan a la escuela que eligieron porque está cerca de su domicilio aumenta las probabilidades de que sigan estudiando y concluyan su bachillerato, subrayó durante su conferencia en Palacio Nacional.

Más de 272 mil aspirantes

Tania Rodriguez, subsecretaria de Educación Media Superior, informó que se inscribieron 272 mil 793 jóvenes, de los que 111 mil 335 (40.8 por ciento) eligieron un plantel de acceso directo y 37 mil 234 (13.7 por ciento) pidieron hacer el examen de admisión a la UNAM o IPN.