Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 12

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “es falso que se desmantele la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); al revés, se está fortaleciendo” con las recientes reformas en la materia aprobadas por el Congreso de la Unión.

De igual forma sucede con el Banco Nacional de Datos Forenses, “se garantiza que realmente funcione y que esté vinculado con las bases de datos relacionadas con personas desaparecidas en nuestro país”, aseguró la mandataria durante su conferencia de ayer sobre las críticas de algunos colectivos que aseguran que la reforma complica las acciones de búsqueda.