Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 9

El Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aprobó por unanimidad la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, el cual dictaba la expulsión inmediata y provisional de los alumnos que incurrieran en ac-tos vandálicos.

Tras los paros en 11 facultades de la universidad contra dicho artículo, el rector de la universidad nacional, Leonardo Lomelí, solicitó el 7 de abril pasado a la Comisión de Legislación revisar la redacción y determinó anular su aplicación.

La decisión fue tomada por el rector para frenar las protestas y paros de actividades que se extendían en las facultades y escuelas, pero su invalidación legal tenía que ser aprobada hasta que sesionara el pleno del Consejo Universitario.

Ayer, en la tercera sesión de este máximo órgano de gobierno, se determinó retirarlo por completo del Reglamento, así como suspender los artículos 2 y 17 del mismo Reglamento del Tribunal Universitario, ya que en ambos se mencionan sanciones a los alumnos.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, propuso a los consejeros universitarios que además de quitar el artículo 15 se suspendieran los otros dos artículos para mantener congruencia contra el tema de sanciones hacia las protestas de los estudiantes.

La propuesta propició de inmediato los aplausos en el auditorio Gustavo Baz Prada de la Antigua Escuela de Medicina, bajo el argumento de que suprimirlo sin analizar los otros dos artículos era incongruente.

No obstante, su anulación no dejó a todos los consejeros satisfechos, ya que algunos manifestaron que representaba un retroceso o un revés que mostraría debilidad por parte de las autoridades de la UNAM hacia los estudiantes o que abrían paso a la impunidad, mientras otros consideraron que su eliminación es muestra de que se escucha a la comunidad universitaria y que el diálogo es la manera como se acuerdan y resuelven las diferencias, además de que hay otros mecanismos de actuación ante actos vandálicos.