Néstor Jiménez, Ángeles Cruz y Daniel González

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó ayer el compromiso de su gobierno para avanzar en materia de desarrollo sustentable, pero subrayó que este objetivo no puede verse únicamente desde la perspectiva ambiental porque se requiere la combinación de otros tres pilares: la disminución de la pobreza, la reducción de la desigualdad económica, y la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Al destacar que en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, se pronunció por aumentar esa cifra. “No puede hablarse de cambio climático si no hablamos de la reducción de la pobreza”, agregó.

Durante la inauguración de la primera Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional, que concluye este martes, presentó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional algunas de las acciones y metas que ha establecido para su administración, entre ellas, cumplir el compromiso de que para 2030, del total de la generación eléctrica, 35 por ciento sea con fuentes renovables de energía.

Sobre la captura de carbón, mencionó el programa Sembrando Vida, con el cual se reforesta un millón de hectáreas y al que se le destina alrededor de 2 mil millones de dólares al año, más de lo que el mundo da al fondo verde.