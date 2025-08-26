Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 6

Tras la gira de trabajo que realizó el fin de semana en Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en uno de los recorridos rechazó un regalo que le hicieron llegar de parte del ex gobernador Ángel Aguirre. “No recibo regalos de ellos. ¿Por qué me manda un regalo un ex gobernador? ¿Qué significa? Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo”, expresó.

Dijo que el hecho sucedió mientras se encontraba en Ometepec. “Es distinto con los casos de la gente humilde, que es generosa de una manera que quita el aliento; salen las lágrimas de la generosidad”. Aclaró que ya ha rechazado otros obsequios de quienes le envían objetos onerosos, los cuales prefiere regresar.

Entre los temas que abordó en la mañanera de ayer en Palacio, sostuvo que la senadora panista Lilly Téllez “no tiene por qué victimizarse”, porque no hay intención de presentar una denuncia en su contra ni de pedir su desafuero. En referencia al juicio contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de su primera campaña presidencial de 2006, expresó: “nosotros no somos como ellos”.

Tras varias declaraciones a la cadena estadunidense Fox News, la legisladora aseveró que ha recibido amenazas de la Presidenta para proceder en su contra. La mandataria respondió que es “falso”.

Recordó que el viernes, interrogada sobre el tema, expuso que “estaba mal –que no podía sacarse de contexto– que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y señaló: ‘no, yo sólo dije ayuda, no dije intervención’. Pero de todas maneras, expresé que no me parece correcto”.

Agregó que a partir de ello “hubo ya todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero no es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién”.