Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 6

A una semana del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal lanzó los primeros espots que difundirá la mandataria sobre el arranque de su sexenio.

En un mensaje destaca la construcción de 20 hospitales, así como el arranque del programa Salud Casa por Casa. “La salud no es un negocio, es un derecho universal, de calidad y gratuito”, indica la jefa del Ejecutivo federal.

A la par, en otro referido a los programas sociales, apunta que “el dinero que antes se robaban hoy llega directo a 82 por ciento de las familias”, junto con tres nuevos programas creados en su administración. Mientras en un tercer video, grabado en la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, expresa que, guiado por las culturas originarias, “el país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza”.

En tanto, en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la Presidenta explicó que se detectaron “algunos problemas en la salida de agua” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ya se están resolviendo.