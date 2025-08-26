Martes 26 de agosto de 2025, p. 6
A una semana del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal lanzó los primeros espots que difundirá la mandataria sobre el arranque de su sexenio.
En un mensaje destaca la construcción de 20 hospitales, así como el arranque del programa Salud Casa por Casa. “La salud no es un negocio, es un derecho universal, de calidad y gratuito”, indica la jefa del Ejecutivo federal.
A la par, en otro referido a los programas sociales, apunta que “el dinero que antes se robaban hoy llega directo a 82 por ciento de las familias”, junto con tres nuevos programas creados en su administración. Mientras en un tercer video, grabado en la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, expresa que, guiado por las culturas originarias, “el país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza”.
En tanto, en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la Presidenta explicó que se detectaron “algunos problemas en la salida de agua” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ya se están resolviendo.
Interrogada sobre las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, y que el pasado día 10 generaron una inundación en el AICM, informó que se integró un grupo de trabajo entre dependencias federales y de la Ciudad de México para revisar ese tema.
“Se está trabajando para que no vuelva a ocurrir una situación como la que se vivió hace unos días”, apuntó. Además, dijo, ayer le informaron “del avance de 10 por ciento en las obras de remodelación de una parte de la Terminal 1”.
También, sostuvo que con el traslado de los vueltos de carga del AICM al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hay más seguridad, y “como se revisa toda la carga, hay menos llegadas de droga a este aeropuerto”. Afirmó que “todas las empresas que ahora operan en el AIFA están muy contentas”.