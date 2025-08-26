Enrique Méndez

La dirigencia del PAN decidirá en la plenaria de los diputados esta semana en Jalisco su propuesta para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro, mientras el PT anticipó que apoya respetar que el blanquiazul conduzca la Cámara, pero acotó que “no pasará el que ellos quieran, sino quien garantice gobernabilidad”.

Si el PAN propone “a quienes más atacan a la 4T será inviable”, acotó Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, en momentos en que en las filas panistas se consolida la candidatura de Kenia López Rabadán, crítica del gobierno y de Morena.