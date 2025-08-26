Georgina Saldierna

El senador de Puebla Néstor Camarillo renunció ayer a su militancia en el PRI, con lo que el grupo parlamentario tricolor en la Cámara alta se queda con 13 integrantes, y por ello corre el riesgo de perder la tercera vicepresidencia de la mesa directiva.

En un mensaje en redes sociales, Camarillo anunció su interés en abrazar una “verdadera agenda ciudadana” y ser parte de la oposición responsable e inteligente que necesitan Puebla y México.

Al inicio de su video, informó que no participará en el proceso de renovación de la dirigencia estatal poblana, pues su ciclo en ese cargo ha concluido, aunque en corrillos se señala que la presidencia nacional le pidió no relegirse, lo que motivó su inconformidad y su salida del priísmo.

La dimisión deja a la bancada príista con 13 senadores, debajo de la pevemista, que tiene 14.

La Ley Orgánica del Congreso contempla que la mesa directiva del Senado tenga una presidencia y tres vicepresidencias, encabezadas por las fracciones parlamentarias con más senadores. En la actualidad esos últimos puestos están en manos de Morena, PAN y PRI.

Dado que el tricolor y el PVEM tenían el mismo número de senadores (14), la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el morenista Adán Augusto López Hernández, acordó crear una cuarta vicepresidencia para los verdes.

Si ese acuerdo se mantiene, lo que se ve poco probable, el Revolucionario Institucional dejaría la tercera vicepresidencia para ocupar la cuarta. Pero si se da por terminado, dado que ahora el PVEM tiene un senador más que el tricolor, este último se quedaría fuera de las vicepresidencias.