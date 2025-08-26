Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 5

“Cualquiera que use mi nombre para crear nuevos partidos políticos está equivocado”, dejó en claro la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser consultada sobre la organización Construyendo Solidaridad y Paz, que bajo las siglas “CSP” busca registro nacional.

Dicha organización está integrada por los ex miembros del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), que sólo mantuvo su registro entre 2020 y 2021, tras no alcanzar el mínimo de votos requerido por la ley en las elecciones federales de ese último año.

En la mañanera de ayer, se expuso a la mandataria que hay quienes aseguran que es el partido de la Presidenta, ante lo cual insistió: “no estoy promoviendo ningún partido político; Morena tampoco, porque ya no me corresponde, ¿verdad?, pero la gente sabe de dónde venimos. Cualquiera que use mi nombre no debe hacerlo, en el caso de la creación de nuevos partidos”.

Antes, el mismo grupo creó el Partido Encuentro Social, también con las siglas PES, que estuvo vigente entre 2014 y 2018, año en el que perdió su registro después de no haber alcanzado el umbral mínimo de 3 por ciento de sufragios, pese a ir en coalición con Morena y PT, en la alianza que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

En sus dos etapas como PES, el dirigente fue Hugo Eric Flores Cervantes, actual integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la sección instructora encargada de revisar las solicitudes de desafuero; en su nuevo intento por convertirse en instituto político, el representante legal de la nueva agrupación es Armando González Escoto, ex presidente del PES en la Ciudad de México.

De igual forma, Edith Carolina Anda González, diputada federal suplente de Flores Cervantes, participa como otra de sus representantes.

En el proceso actual de registro, es el que lleva más asambleas y el más adelantado. Ante el Instituto Nacional Electoral se apuntó como parte de la organización cuyo nombre oficial es Construyendo Sociedades de Paz y anunció su intención de convertirse en el partido Construyendo Solidaridad y Paz, con las mismas siglas.