Martes 26 de agosto de 2025, p. 4
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría visitar México la próxima semana, con la intención de firmar el acuerdo de seguridad entre ambas naciones, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre, es probable. Esta semana se confirma”, indicó ayer la jefa del Ejecutivo federal luego de que en las semanas recientes ha reiterado que la elaboración de este acuerdo está en su etapa final.
Además, durante los temas que abordó en su conferencia de prensa matutina, detalló la visita de secretarios de Estado de Brasil. Las actividades se realizarán a partir de hoy y los funcionarios sudamericanos tendrán reuniones con sus pares del gobierno federal. También asiste una delegación de 150 empresarios de ese país, que a su vez sostendrán diálogos con empresarios nacionales.
La intención, detalló, es fortalecer la “complementariedad de nuestras economías, no solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones, de aquí para allá y allá para acá, entonces va a ser un encuentro muy importante”.
Consultada sobre si conversará con los funcionarios brasileños respecto a una posible visita a México del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aclaró que “por lo pronto es este encuentro” que da inicio hoy.