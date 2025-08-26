Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 4

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría visitar México la próxima semana, con la intención de firmar el acuerdo de seguridad entre ambas naciones, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre, es probable. Esta semana se confirma”, indicó ayer la jefa del Ejecutivo federal luego de que en las semanas recientes ha reiterado que la elaboración de este acuerdo está en su etapa final.

Además, durante los temas que abordó en su conferencia de prensa matutina, detalló la visita de secretarios de Estado de Brasil. Las actividades se realizarán a partir de hoy y los funcionarios sudamericanos tendrán reuniones con sus pares del gobierno federal. También asiste una delegación de 150 empresarios de ese país, que a su vez sostendrán diálogos con empresarios nacionales.