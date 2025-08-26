▲ Ilustración de El Mayo realizada durante su audiencia. El capo, con barba y cabello canosos, portó un uniforme de reo azul marino y anaranjado. Fue escoltado por alguaciles federales. Foto Imagen Jane Rosenberg, dibujante de la Corte

David Brooks y Jim Cason

Corresponsables

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 4

Nueva York y Washington., La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, se congratularon por la declaratoria de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada García, calificando el hecho de un triunfo sin precedente, el posible fin del cártel de Sinaloa y prueba de que “nadie está fuera del alcance de la justicia estadunidense”, pero al parecer se les olvidó reconocer a sus pares en México hasta que respondieron a una pregunta sobre la cooperación bilateral.

En una conferencia de prensa realizada en las oficinas de la fiscalía federal en Brooklyn a una cuadra del tribunal donde poco antes Zambada García aceptó un acuerdo con las autoridades estadunidenses y se declaró culpable de dos cargos criminales de narcotráfico, Bondi afirmó que esto fue una “victoria crucial de la lucha del presidente Trump para eliminar completamente a las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadunidenses de las drogas letales y la violencia”. Pero El Mayo no fue entregado a un gobierno estadunidense encabezado por Trump, sino fue encarcelado y se inició su proceso judicial en julio de 2024 bajo la presidencia de Joe Biden.

Bondi y Cole se presentaron en Nueva York para ofrecer la conferencia de prensa junto con altos oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, y fiscales de varios estados acompañados por decenas de agentes de la DEA, con el propósito de elevar el perfil del caso de El Mayo a un evento de importancia nacional.

“Este terrorista extranjero cometió crímenes horrendos contra el pueblo estadunidense; ahora pagará por esos ilícitos al pasar el resto de su vida tras las rejas en una prisión estadunidense”. Bondi agregó que “morirá en una prisión federal estadunidense adonde pertenece. Su declaración de culpabilidad nos lleva un paso más cerca de lograr nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de droga y las organizaciones criminales trasnacionales a través del mundo que están inundando a nuestro país con drogas, tráfico humano y homicidios”.

Subrayó: “estamos desmantelando a estos narcoterroristas y eso es exactamente lo que son”. Señaló que El Mayo Zambada, junto con su socio El Chapo, fueron cofundadores del cártel de Sinaloa y que “asesinaron a múltiples gentes e inundaron a nuestro país con drogas”. Proclamó que “su reino de terror ha terminado”.

Acusó a El Mayo y sus socios de traficar primero cocaína, después heroína y ahora fentanilo. “Compraron los químicos precursores de fentanilo de China. Hicieron la droga en México e inundaron a nuestras comunidades, matando a nuestros niños”, afirmó.

Destacó el uso de la violencia extrema por El Mayo y sus cómplices, y acusó que “operaron con impunidad en los niveles más altos del mundo del narcotráfico mexicano pagando sobornos a oficiales del gobierno”. La fiscal general indicó que El Mayo se había escapado de la justicia durante décadas, “pero bajo el liderazgo del presidente Trump, finalmente fue llevado a la justicia”.

Una y otra vez, Bondi empleó el término narcoterrorista para referirse a los delincuentes extranjeros, parte del nuevo vocabulario empleado por el gobierno de Trump, con lo cual puede justificar el uso de recursos militares, incluyendo acciones unilaterales, al calificar a capos y sus organizaciones de “terroristas” que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Bondi destacó que su Departamento de Justicia ya ha acusado a líderes del cártel de Sinaloa, pues “son narcoterroristas internacionales que invaden nuestro país, amenazan la soberanía de nuestras fronteras y destruyen nuestras comunidades”.

Bondi también resaltó como logro extraordinario de Trump el que México ha expulsado a más de 50 líderes de cárteles, “son números históricos que aseguran que estos criminales enfrenten la justicia en tierra estadunidense”. Concluyó que “no hemos terminado. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos luchando hasta que cada uno de los jefes de cárteles esté encarcelado en tierra estadunidense y en prisiones de este país pasen el resto de sus vidas.

“Hoy comprobamos que nadie está fuera de muestro alcance”, proclamó el administrador de la DEA, y señaló que igual que El Mayo, “la justicia estadunidense” ha capturado a El Chapo, Genaro García Luna y Rafael Caro Quintero, entre otros, todo lo cual se logró con la cooperación a nivel global, afirmando que su agencia no es sólo estadunidense, “es el socio más confiable del mundo en la lucha contra los cárteles en drogas sintéticas”.

Aunque Bondi y Cole se refirieron a sus operaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, ninguno tomó la oportunidad para reconocer o agradecer la cooperación bilateral con México en sus comentarios preparados.

Para concluir el evento de prensa, se aceptaron tres preguntas, entre ellas la del reportero Jesús García, de La Opinión, quien consultó a Bondi acerca de la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se informe a México sobre cómo llegó El Mayo a manos de las autoridades estadunidenses. En respuesta, y por primera vez en la sesión, la fiscal general agradeció a las autoridades mexicanas “por su ayuda llevando a todos estos líderes de cárteles ante la justicia”, pero agregó que no comentaría sobre los detalles de cualquier investigación en curso.