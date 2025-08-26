Ángeles Cruz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 3

El gobierno de México no tiene ninguna inquietud o preocupación por las declaraciones que pueda realizar Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, donde está acusado por delitos de narcotráfico, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La declaración de la mandataria ocurrió ayer por la mañana, unas horas antes de la audiencia que tuvo lugar en un juzgado del Tribunal Federal del Distrito del Este, con sede en Brooklyn, Nueva York, donde El Mayo se declaró culpable de dos delitos que se le imputan.

En todo caso, señaló Sheinbaum Pardo, cualquier denuncia deberá sustentarse con pruebas y la Fiscalía General de la República (FGR) le dará seguimiento. Agregó que el gobierno estadunidense no ha proporcionado información nueva sobre la forma en que El Mayo fue llevado y detenido en aquel país.

Sobre el caso del boxeador Julio César Chávez Junior y su salida el pasado domingo del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, la mandataria se limitó a señalar que fue decisión del juez y también le corresponde dar seguimiento a la FGR.