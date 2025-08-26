David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 3

Nueva York y Washington., Ismael El Mayo Zambada García se declaró culpable de cargos criminales relacionados con el narcotráfico y con ello evitará un juicio en Estados Unidos, todo parte de una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El juez federal Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito del Este, con sede en Brooklyn, Nueva York, preguntó a Zambada si entendía las implicaciones de su declaración de culpabilidad, incluyendo descartar su derecho a un juicio y la apelación de su condena. El acusado respondió con voz firme: “sí, señor”.

El Mayo Zambada, quien enfrentaba 17 cargos en Nueva York, junto con otros en Texas y Florida, se declaró culpable de dos causas penales: participar en un negocio ilícito y tráfico de cocaína. El juez le advirtió que esos delitos son castigados con una condena máxima de cadena perpetua. También le informó que implicaban multas millonarias y una incautación abierta de bienes de 15 mil millones de dólares.

El juez verificó el acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el acusado, pero no se revelaron los detalles sobre las condiciones de ese convenio, más allá de que aceptaba declararse culpable y con ello anular su derecho a un juicio.

Leyó un texto en voz alta

Cogan le pidió explicar en sus propias palabras de qué se estaba declarando culpable, Zambada –con barba y cabello canosos vestido en uniforme de reo azul marino y anaranjado, y escoltado por alguaciles federales– leyó en voz alta un texto en el que declaró que durante más de 50 años dirigió con otros socios el cártel de Sinaloa, dedicado en particular al tráfico de cocaína de Colombia, México y Estados Unidos.

Indicó que como parte de este negocio, promovió “la corrupción en mi país de policías, mandos militares y políticos” y que eso “continúo durante todos los años en que estuve en control”.

Afirmó: “empecé en 1969, a los 19 años de edad, plantando mariguana” y que entre los años de 1980 hasta 2024 traficó un millón y medio de kilogramos de cocaína, “la mayoría a Estados Unidos”, con ganancias de “cientos de millones por año”.

Declaró: “tuve un gran número de hombres armados bajo mi control”, generaron violencia y “muchas muertes” en guerras contra rivales y también provocaron fallecimientos de civiles.

“Pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones”

Concluyó declarando: “reconozco el costo y daños humanos” de estos hechos y “pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones”.

El juez le hizo una serie de preguntas sobre su salud mental y física, incluyendo si había sido adicto a drogas o alcohol, a lo cual el acusado contestó: “no, señor”. El acusado informó que tiene 75 años de edad y que estudió hasta el sexto grado de primaria.

A la audiencia en el tribunal federal –el mismo donde se realizaron los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y después Genaro García Luna– asistieron aproximadamente 40 agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), junto con oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Interna, además de un enorme equipo de fiscales.

Al concluir la audiencia, el juez Cogan programó la sesión judicial para dictar la sentencia de Zambada García para el 13 de enero de 2026.

Aunque no hay detalles sobre el acuerdo con las autoridades estadunidenses, casi siempre en estos casos hay una negociación en la que a cambio de la declaración de culpabilidad del acusado y una promesa de una reducción de condena, el inculpado se compromete a cooperar con los fiscales en otros casos pendientes o potenciales. No se revelan los detalles de estos acuerdos y sólo se sabrá más adelante si el acusado se convirtió en un testigo cooperante o un testigo confidencial.

Sin embargo, después de concluir la audiencia, su abogado Frank Perez difundió una declaración aclarando que el convenio de su cliente con las autoridades estadunidenses “no se trata de una acuerdo de cooperación, y puedo afirmar categóricamente que no existe ningún pacto por el que esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”.

Pero en otros casos parecidos, se suele negar el tipo de acuerdo y es probable que no se revelará más hasta la sentencia del acusado.

El mensaje expresa que “mi cliente también es consciente del impacto que este caso tiene en su estado de origen, Sinaloa. Hace un pedido a la población de ese estado para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia. El derramamiento de sangre no sirve para nada, sólo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro de la entidad”.

El acuerdo para declararse culpable fue facilitado a principios de este mes, cuando el Departamento de Justicia informó a los tribunales y al acusado que no solicitaría la pena de muerte en este caso.

Zambada se presentó por primera vez en Nueva York en septiembre del año pasado, después de ser trasladado desde Texas, donde llegó con el hijo de El Chapo el 25 de julio de 2024.

Con esta declaración de culpabilidad y su sentencia a principios de 2026 culminará el caso contra uno de los máximos cabecillas del cártel de Sinaloa, pero apenas iniciará una etapa de especulación sobre cómo y cuándo cooperará con las autoridades estadunidenses, y en torno a qué y quiénes.

Por ahora, aún no se ha revelado el misterio de cómo llegó aquí.

Zambada García fue entregado a manos de las autoridades estadunidenses el 25 de juicio de 2024 después de ser transportado –El Mayo acusa que fue un secuestro– por Joaquín Guzmán López en una avioneta a cambio de un acuerdo con el gobierno estadunidense. Otros sospechan que podría ser una maniobra más compleja y hasta pactada, versión que es aun más nutrida con el aparente acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar un juicio.