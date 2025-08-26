C

uando Eddie Palmieri apareció con La Perfecta en 1960, Nueva York vivía un ambiente musical esplendido. Una época prodigiosa para la música popular caribeña, con el auge de la música cubana en toda plenitud; era como si todos los rincones tuvieran congas y timbales y los salones de baile, y bares de la Gran Manzana“sufrieran” eseembrujo.

Las orquestas de Tito Rodríguez y Tito Puente dominaban la escena, mientras La Duboney de Charlie Palmieri y la Charanga de Johnny Pacheco navegaban en aguas calmadas del chachachá y pachanga.

Eran tiempos también de experimentación y el bugalú de Joe Cuba y el jala jala de Ricardo Rey surgían de la mixturación del rock y soul con la música latina. Palmieri, atento a todo eso, abría caminos con un sonido diferente que conectaba su carrera con el boom salsero y el jazz.

En esa alternancia de conceptos entraba y salía con naturalidad. Así, mientras producía grandes éxitos con La Perfecta, como Ajiaco caliente, Sujétate la lengua y Estamos chao, trabajaba con Carl Tjader, reconocido compositor y vibrafonista jazzero, en ideas novedosas de las que resultaron dos álbumes: El sonido nuevo (66) y Bamboléate (67).

Con La Perfecta abrió camino de lo que sería una carrera musical de excelencia con álbumes sorprendentes y presentaciones volcánicas. A sus piezas les agregó mensajes políticos y transformó su repertorio en un mazacote subversivo de solos disonantes contrastados con temas bailables.

En la primera etapa de La Perfecta contó con la colaboración de Barry Rogers, trombonista y arreglista proveniente del jazz a quien había conocido en uno de esos clubes de Manhattan donde frecuentemente se daban jam sessions.

El encuentro fue “simbiótico”. Tanto Eddie como Barry compartían no sólo el mismo gusto por el jazz y los géneros caribeños, sino que ambos pensaban armónicamente. Eddie siempre acreditó a Barry de haberlo expuesto a una tremenda variedad de nuevas ideas musicales, particularmente al jazz de los años 60, mientras él lo embulló en la música cubana de los 40 y 50 y muy especialmente la de Félix Chapottín.

La primera idea orquestal que tuvo en mente Palmieri fue la de un conjunto con trompetas, trombones y base rítmica cubana, pero, por la influencia de Barry, cambió a trombones porque ese sonido no sólo era revelador y nuevo, sino explosivo. Así, con esa estructura, a la que su hermano Charlie bautizó como “trombanga”, se metió al estudio de grabación pergeñando su primera producción Eddie Palmieri y su Conjunto La Perfecta (1961) para el sello Alegre. Su segundo álbum, El Molestoso, siguió la pauta del primero, apegándose a la tradición musical cubana, arreglos portentosos de Rogers y un estilo en el piano nacido de la admiración por McCoy Tyner.