M

ás allá del show, en lo que son maestros, lo que presenciamos ayer por parte de las autoridades gringas encargadas del combate a las drogas, no nos propuso nada nuevo, aunque todos decidamos mirar y seguir el espectáculo con mansedumbre casi religiosa.

Todo el mundo esperaba algo más. Todos sabemos que El Mayo Zambada es un criminal, que acumuló fortunas seguramente por más de los 15 mil millones de dólares que confesó, que corrompió policías, militares y políticos, todos los que hicieran falta, que mató sin piedad y que va a morir dentro de una cárcel de Estados Unidos dentro de poco, porque como se ha dicho por muchos lados, padece un cáncer que no le permitirá vivir mucho tiempo.

¿Quién no estaba enterado, cuando menos, de todo eso? ¿Y entonces para qué tanto reflector?, esa debería ser la siguiente pregunta, porque, otra vez: más allá del show, ¿qué pasa? Seguramente algo nos quieren decir, seguramente algo traen entre manos y están preparando el terreno.

No podemos ni debemos olvidar que la semana pasada durante tres días continuos, la DEA hizo circular otra de las mentiras a las que nos tiene acostumbrados. Ahora con la falacia de que existía un convenio, un acuerdo oficial entre México y EU, que sin decirlo de esa manera, advertía cierta sumisión de nuestro país.

Como sucedió, la presidenta Sheinbaum reaccionó desmintiendo lo dicho por la DEA, y luego la agencia gringa, insistió en la veracidad de la especie y reiteró lo que antes había informado, como para señalar que ellos no requieren del permiso ni del acuerdo de México para hacer lo que mejor les dé la gana, como lo hacían en el periodo panista con Fox y Calderón y por eso lo hicieron público.

Por eso también, la Presidenta insistió en negar ese acuerdo que, por otra parte, pretendía, nos platican, debilitar a México de cara al convenio de seguridad que se estaría firmando, tal vez la próxima semana, para conseguir, entre otras cosas, la estadía prolongada y armada de personal de la agencia en nuestro país.