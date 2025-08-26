U

n país se vuelve confiable cuando funcionan sus instituciones. México se ha colocado entre las naciones respetables por la fuerza de sus instituciones, en especial el Banco de México, que cumplió 100 años.

La solidez de un banco central es clave para el desarrollo porque genera confianza en la moneda y en el manejo de recursos financieros. La emisión monetaria en forma monopólica y el control de la inflación son dos de sus funciones básicas.

Gracias al buen desempeño del Banco de México, nuestra moneda se encuentra entre las más reconocidas del mundo. Cuando se sobre o subvalúa una moneda hay especuladores profesionales que apuestan en su contra y a la larga pierde el país, con cambios bruscos en las cotizaciones; esto ha sucedido incluso con el dólar y la libra esterlina, pero por ahora el peso mexicano se mantiene con solidez en el concierto internacional.

La confianza es difícil de construir. Desde el siglo XIX hasta la Revolución Mexicana prevaleció la inestabilidad monetaria. La banca privada emitía su propia moneda con el respaldo de su capital, pero cuando entraba en crisis su papel perdía valor. Un ejemplo claro de este fenómeno se presentó en la revolución con los bilimbiques, una promesa de pago que emitían empresas privadas como Cananea, gobiernos locales o líderes revolucionarios, como Francisco Villa (las sábanas de Villa).