l sistema político mexicano ha sido escandalosamente colocado en el banquillo de los acusados en las cortes mediáticas, judiciales y políticas de Estados Unidos, bajo una acusación sustentada en pretensiones unilaterales: el narcotráfico como gestión punible sólo en la mitad externa (México y otros países), sin asumir la otra mitad, la gringa, su corresponsabilidad interna.

El Mayo Zambada como colaborador negociado por autoridades del trumpismo que se solazan en la suposición de que encarcelando de por vida a un jefe mafioso se termina el negocio multifactorial de los cárteles, que sobrevivirán mientras en Estados Unidos haya un ansioso mercado de consumidores.

Pero Trump, con la falsamente exultante fiscala Bondi y el resto del gabinete halcón, lo que busca es presionar aún más a México, a su gobernante Sheinbaum y al proceso de cambio denominado Cuarta Transformación. Todo es negociable, en la visión depredadora del multimillonario zanahoria: Zambada como moneda de cambio.

Nunca antes una voz tan fuertemente “autorizada” había dicho tanto contra el sistema político mexicano en tan pocas palabras: El Mayo ha colocado su hoja de servicios criminales ante un juez del país vecino y ha confesado su estela corruptora, que durante décadas (medio siglo) habría alcanzado a políticos, mandos militares y policías. Todo ello, en un periodo que habría abarcado administraciones municipales, estatales y federales correspondientes a todos los partidos políticos, los ya desaparecidos, los vigentes (como PAN y PRI) y el actualmente dominante, Morena, pues, según el codirector fundador del cártel de Sinaloa, su ejercicio corruptor se mantuvo hasta el primer mes de 2024.

El posicionamiento judicial podría parecer claro: el abanico de posibilidades está abierto. Pero la fiscalía blande un acuerdo con el grandísimo narcotraficante que podrá ser modulado a gusto del cliente, es decir, de la Casa Blanca, cuyos tentáculos podrán apretar o soltar, endurecer o suavizar, filtrar o reservar, dar nombres o mantenerse en la discreción: “justicia” a conveniencia.