a fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reunió a los jefes y oficiales del aparato de seguridad para festejar que El Mayo Zambada se declaró culpable, lo cual es “una victoria para el Departamento de Justicia”. Aunque no ha recibido sentencia del juez Cogan, aseguró que antes vivía como rey, pero “morirá en prisión, donde pertenece”. Acusó que Zambada, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, fue responsable de inundar a su país con cocaína, heroína y fentanilo, además de asesinatos y secuestros. Bondi no agradeció la colaboración de México en la captura de El Mayo, fue una operación de secuestro en Sinaloa que lo condujo en un avión privado a las autoridades del otro lado de la frontera, de la cual el fiscal Alejandro Gertz Manero sigue esperando una explicación. Pero sí se refirió al apoyo en general para la deportación de mafiosos: “queremos agradecer a las autoridades mexicanas por su ayuda. Bajo instrucciones de Donald Trump, hemos llevado a más capos frente a la justicia que cualquier otro gobierno en la historia de este país”, enfatizó. No quiso dar detalles de la captura de El Mayo.

Qué lástima; el mafioso no cantó

Y seguiremos esperando la lista de sus cómplices. Confesó que pagó cohechos a policías, militares y políticos en su larga carrera. Su abogado, Frank Pérez, dijo al salir de la audiencia que la información que tiene El Mayo se queda con El Mayo. No hay un acuerdo de cooperación en ese terreno con el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que hay hasta ahora. El secretario de Estado, Marco Rubio, vendrá a México probablemente en septiembre. Se dice –sin confirmación– que tiene una lista de implicados de alto nivel en el narco. Sería muy importante que diera nombres, pero con pruebas.

“Sí pago, pero lo correcto”: RSP

En una extensa entrevista, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, fue cuestionado por su negativa a pagar los impuestos que el gobierno dice que adeuda. “Sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto”, no mil veces más. El tema cobra relevancia conforme se acerca la fecha en que tomará posesión la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y le tocará resolver varios litigios de grandes corporaciones.