No al intervencionismo de Estados Unidos en América Latina
stados Unidos usa la supuesta lucha contra el narcotráfico de pretexto para agredir a Venezuela. Muestra de ello fue el despliegue del pasado sábado 16 de agosto de 4 mil infantes de marina, aviones, y destructores y hasta un submarino nuclear en aguas de Latinoamérica y el Caribe.
México, Cuba y Colombia rechazaron dicha acción, mientras el país bolivariano anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos, y tildó a la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ser “el mayor cártel de drogas del mundo”, en respuesta al señalamiento por parte de Washington de que Venezuela es un Estado “narcoterrorista”.
El fin de semana, decenas de miles de ciudadanos participaron masivamente en las dos jornadas de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana que se realizaron en todo el territorio venezolano. ¡Todo el apoyo y solidaridad a Venezuela y a su gobierno!
A su vez, en México tenemos que permancer alerta, luego de que el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que apoyaría un bombardeo contra los cárteles mexicanos si se lo ordena el presidente Donald Trump. ¡No al intervencionismo! ¡Respeto a la soberanía!
Pablo Moctezuma Barragán
Solicitan al Gobierno de la CDMX rehabilitación de deportivo en Aragón
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:
La idea de mejora tiene sentido en los ámbitos en lo que existe una necesidad. Tal es el caso de las Utopías.
Cuando usted las propuso para la alcaldía Iztapalapa, respondieron a una necesidad de mejora de esa comunidad y cumplen, por ello, una función social, cultural y educativa.
Sin embargo, a necesidades diferentes, propuestas diferentes. Usted propone una Utopía en el Deportivo Hermanos Galeana, pero en Aragón no la necesitamos. Si bien la delincuencia existe y requerimos espacios para el desarrollo de la comunidad, para nosotros el deportivo tiene una función clara.
Vivimos en una zona lacustre con riesgo de hundimientos e inundaciones (usted recién nos visitó y pudo observar que se inundaron incluso zonas alejadas del sitio al que hago mención).Necesitamos mantener en perfectas condiciones la zona porque filtra el agua de la lluvia e impide que se inunden calles aledañas.
Si convierte la tierra en concreto y derriba los árboles, las precipitaciones serán más fuertes y el agua correrá, sin barrera alguna, hacia nuestras casas.
Por favor, no atente contra nuestra historia. Si lo perdemos todo nos quedaremos sin hogar y sin futuro, porque tendremos que abandonar el lugar en el que construímos un proyecto de vida.
Sara Jaramillo
Rima sobre la hambruna en Gaza
La humanidad no está ciega,
pues ve la hambruna evidente
y el gran dolor de la gente
y el genocida lo niega.
Benjamín Cortés V.
Alertan sobre amenaza de muerte a defensora de derechos humanos
Fiscalía General de la República; Secretaría de Gobernación; Secretaría de las Mujeres; gobernador del estado de Zacatecas; Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas:
Solicitamos su intervención de forma urgente para salvaguardar la integridad de la litigante y defensora de los derechos humanos Verónica Aguilar Vázquez, quien ha recibido amenazas de muerte de manera pública por su labor de defensa y acompañamiento a víctimas ante los recientes casos de violencia en contra de niñas y mujeres en la Universidad de Zacatecas (UAZ).
Exhortamos a la UAZ a que actúe y se posicione contra de la violencia y la intimidación que ha recibido la defensora.
Seminario Permanente Historia de las Mujeres y Género
Invitaciones
Conferencia sobre la situación económica y política en Venezuela
El seminario Procesos políticos y perspectivas de la izquierda en América Latina y el Caribe invita a la conferencia: “La actual situación económica, política y social de Venezuela, y su respuesta ante la reciente amenaza militar del imperio”, que será expuesta por el consejero de la embajada de Venezuela Néstor Ocando.
El evento se realizará hoy a las 18 horas en la calle Zarco 115 esquina con Moctezuma, en la colonia Guerrero (a unos pasos del metro Guerrero, en la línea 3).
Walter Martínez Alves