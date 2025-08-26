No al intervencionismo de Estados Unidos en América Latina

E

stados Unidos usa la supuesta lucha contra el narcotráfico de pretexto para agredir a Venezuela. Muestra de ello fue el despliegue del pasado sábado 16 de agosto de 4 mil infantes de marina, aviones, y destructores y hasta un submarino nuclear en aguas de Latinoamérica y el Caribe.

México, Cuba y Colombia rechazaron dicha acción, mientras el país bolivariano anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos, y tildó a la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ser “el mayor cártel de drogas del mundo”, en respuesta al señalamiento por parte de Washington de que Venezuela es un Estado “narcoterrorista”.

El fin de semana, decenas de miles de ciudadanos participaron masivamente en las dos jornadas de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana que se realizaron en todo el territorio venezolano. ¡Todo el apoyo y solidaridad a Venezuela y a su gobierno!

A su vez, en México tenemos que permancer alerta, luego de que el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que apoyaría un bombardeo contra los cárteles mexicanos si se lo ordena el presidente Donald Trump. ¡No al intervencionismo! ¡Respeto a la soberanía!

Pablo Moctezuma Barragán

Solicitan al Gobierno de la CDMX rehabilitación de deportivo en Aragón

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

La idea de mejora tiene sentido en los ámbitos en lo que existe una necesidad. Tal es el caso de las Utopías.

Cuando usted las propuso para la alcaldía Iztapalapa, respondieron a una necesidad de mejora de esa comunidad y cumplen, por ello, una función social, cultural y educativa.

Sin embargo, a necesidades diferentes, propuestas diferentes. Usted propone una Utopía en el Deportivo Hermanos Galeana, pero en Aragón no la necesitamos. Si bien la delincuencia existe y requerimos espacios para el desarrollo de la comunidad, para nosotros el deportivo tiene una función clara.

Vivimos en una zona lacustre con riesgo de hundimientos e inundaciones (usted recién nos visitó y pudo observar que se inundaron incluso zonas alejadas del sitio al que hago mención).Necesitamos mantener en perfectas condiciones la zona porque filtra el agua de la lluvia e impide que se inunden calles aledañas.