Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 23

La organización World Vision alertó sobre la urgencia humanitaria “prolongada” que se vive en Haití, donde la infancia está “atrapada entre el fuego cruzado de las pandillas, el hambre y la falta de atención global”. Precisó que 29 por ciento de los niños consideran que ir a la escuela es una actividad de “riesgo alto”. La ONG señaló en un informe que a los menores haitianos se les despoja “sistemáticamente de sus derechos más fundamentales” de alimentación, educación, protección y cuidado emocional. En la imagen, habitantes de Puerto Príncipe se refugian de la violencia en lo que era una iglesia.