Stella Calloi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 23

Buenos Aires., Manifestantes enardecidos recibieron en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, al presidente Javier Milei, quien rodeado por un enorme dispositivo de seguridad entró rápidamente a un teatro del lugar donde lo esperaban diputados y candidatos a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, como le sucedió el pasado 22 en la importante Rosario Santa Fe, donde fueron miles los que reclamaban por la grave situación del país.

Antes de la llegada de Milei al teatro de Junín, hubo momentos muy tensos, porque los manifestantes reprocharon a gritos el abandono en que se encuentran y que se haga justicia en el caso de los delitos que hubiera cometido la hermana del mandatario Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y todos los implicados en el más reciente escándalo de corrupción.

Ayer se conocieron nuevos audios del ex alto funcionario Diego Spagnuolo, abogado y apoderado de Milie, quien denunció la existencia de una trama de sobornos en la que participaba su hermana Karina, y familiares del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), entre ellos Eduardo Lule Menem y su primo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.