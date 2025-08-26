De la Redacción

Martes 26 de agosto de 2025, p. 22

El presidente Donald Trump amenazó con revocar las licencias de dos grandes cadenas de televisión estadunidenses y sugirió que deberían pagar por usar las ondas públicas.

“¿Por qué ABC y NBC Fake News, dos de las peores y más sesgadas cadenas del mundo, no pagan millones de dólares al año en licencias? Deberían perderlas por su cobertura injusta de republicanos y conservadores, pero como mínimo ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento!

“El periodismo corrupto no debería ser recompensado ¡debería ser erradicado! sentenció el magnate en su plataforma Truth Social.