Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump afirmó ayer que “no es un dictador”, pero sugirió que muchas personas en Estados Unidos podrían querer uno, al justificar su despliegue de la Guardia Nacional en importantes ciudades para “combatir el crimen”.

El magnate republicano reafirmó sus intenciones de enviar efectivos a Chicago que, según él, “es un campo de exterminio”, y sugirió que tal vez a los estadunidenses “les gustaría tener un dictador”, luego de firmar órdenes que refuerzan la intervención federal en Washington.

“Ellos dicen: ‘No lo necesitamos. Libertad, libertad, es un dictador’. Mucha gente dice: ‘quizás nos guste un dictador. No soy un dictador, soy una persona con gran sentido común y muy inteligente’”, declaró.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump se quejó de que ni los medios ni sus críticos le reconocen el mérito por su lucha contra la delincuencia y la migración irregular, y acusó a los demócratas de “llevarse todo el crédito” cuando la situación “está resuelta”.

“No me gusta visitar un pueblo, ciudad, lugar o estado y ser criticado por algún gobernador corrupto o incompetente donde la delincuencia está descontrolada”, afirmó Trump en referencia al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, a quien calificó como “un vago” por criticar su ofensiva interna.