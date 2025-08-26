▲ El centroamericano acudió a las oficinas del ICE en Baltimore donde hubo una protesta en solidaridad con él. Foto Ap

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 22

Baltimore. Una jueza federal suspendió ayer temporalmente la deportación a Uganda de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue “deportado por error” a su país natal donde fue recluido en una megacárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele, y que se volvió un símbolo de la persecución del presidente Donald Trump contra los migrantes irregulares.

En marzo pasado, Ábrego García, tras ser acusado sin pruebas de pertenecer a la banda MS-13, fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, para luego regresar a Estados Unidos. Ayer, fue detenido nuevamente en Baltimore por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El ICE informó que el salvadoreño de 30 años de edad “será procesado para su deportación a Uganda”, luego de que el viernes fue liberado de una cárcel en Tenesi. El centroamericano fue detenido mientras se presentó a una cita con las autoridades de inmigración.

Horas después del arresto, sus abogados hablaron con sus contrapartes del Departamento de Justicia, y con la jueza federal Paula Xinis, quien advirtió que Ábrego García no puede ser expulsado del país “en este momento”, pues se le debe permitir ejercer su derecho a impugnar la deportación.

La jueza agregó que las órdenes judiciales superpuestas prohíben temporalmente que el gobierno lo expulse, y que extendería su propia orden de restricción temporal para impedir su expulsión.

Antes de ingresar a la oficina de las autoridades migratorias, el migrante indocumentado dijo: “pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No sólo por mí, sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad”.

La titular del Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, publicó en su cuenta de X que Abrego era procesado para su expulsión, mientras que la Fiscal General, Pam Bondi, le comunicó a Trump durante una reunión en el Despacho Oval que el salvadoreño “ya no aterrorizará a nuestro país”.

La Casa Blanca lo acusó de nuevo la semana pasada, sin pruebas, de ser “un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres” e integrante de la pandilla MS-13.

Ábrego rechazó todas las imputaciones y su equipo legal se mostró preocupado por los abusos a los derechos humanos que puede enfrentar en Uganda, país que acordó recientemente aceptar a deportados de Estados Unidos.

Recientemente, informó al ICE que Costa Rica era un país aceptable para ser deportado porque le darían estatus de refugiado, estaría en libertad, y no iría a El Salvador. “Es una opción menos mala”, aseveró su defensa.