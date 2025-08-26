Martes 26 de agosto de 2025, p. 20
“Lo que sucede en Gaza es un holocausto y lo que diseña actualmente el gobierno israelí es la solución definitiva al problema palestino. Y como sobreviviente, mi respuesta es: no es en mi nombre.”
Stephen Kapos, quien perdió a 15 miembros de su familia en el Holocausto nazi
“The economist –QUE apoyó el ataque de Israel a Gaza desde el principio– analiza todas las evidencias y declara definitivamente: ‘se han confirmado niveles catastróficos de hambre’. Hay escasez de comida en todas las regiones. Más de 15 por ciento de los niños pequeños sufren desnutrición severa. La situación empeora.”
Glenn Greenwald, periodista británico, fundador de The Intercept