Ap, Afp, Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 20

Nueva York., La Organización de Naciones Unidas (ONU) y su agencias condenaron ayer el ataque perpetrado por el ejército de Israel contra el hospital Nasser en la franja de Gaza, en el que fueron ultimadas 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

“El secretario general condena contundentemente la muerte de palestinos en los ataques israelíes de hoy (ayer) contra el hospital Nasser, en Jan Yunis”, declaró Stéphane Dujarric, vocero de Antonio Guterres.

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa), escribió en su cuenta de X que “fueron asesinados varios periodistas más. Ahogadas las últimas voces que denunciaban la muerte de menores de hambre en silencio. La indiferencia e inacción del mundo son impactantes”.

Al repudio se sumaron por separado Arabia Saudita, Turquía, Malasia y la Organización de Cooperación Islámica, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá.

En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump inicialmente dijo que no estaba al tanto y después agregó: “No estoy contento con eso. No quiero verlo”; más tarde indicó que podría haber un “final concluyente” en el enclave palestino en las próximas semanas, pero no entró en detalles.

En paralelo, la administración de Trump respaldó a su embajador en Francia y consuegro del mandatario, Charles Kushner, convocado por el gobierno francés tras acusar al presidente Emmanuel Macron de “falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo”.