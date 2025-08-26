Martes 26 de agosto de 2025, p. 26
Morelia, Mich., El arribo de las tortugas golfinas a costas michoacanas se adelantó a lo previsto, como ha ocurrido en los últimos años. De acuerdo con la Secretaría de Pesca estatal, miles de quelonios han llegado a la entidad durante la actual temporada 2025-2026.
La dependencia prevé que en la temporada 2024-2025, que concluyó en mayo pasado, aproximadamente 5 millones de tortugas recalaron en las playas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana para desovar.
En julio comenzó por adelantado la segunda arribazón, y si bien se recibieron pocas tortugas, en este mes han llegado miles de ejemplares a los santuarios de anidación ubicados en Maruata, Colola y Mexiquillo.
Más de 650 voluntarios colaboran en los campamentos tortugueros; su labor es vital para la conservación de especies de quelonios emblemáticos del Pacífico mexicano. La mayoría de las tortugas que arriban a las playas de Michoacán son de la especie golfina; en menor cantidad negras y sólo unas cuantas de la tortuga gigante laúd.