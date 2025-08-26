▲ Una tortuga golfina recién nacida vista en playas del Michoacán, donde más de 650 voluntarios colaboran en los campamentos para proteger a los quelonios. Foto La Jornada

Morelia, Mich., El arribo de las tortugas golfinas a costas michoacanas se adelantó a lo previsto, como ha ocurrido en los últimos años. De acuerdo con la Secretaría de Pesca estatal, miles de quelonios han llegado a la entidad durante la actual temporada 2025-2026.

La dependencia prevé que en la temporada 2024-2025, que concluyó en mayo pasado, aproximadamente 5 millones de tortugas recalaron en las playas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana para desovar.

En julio comenzó por adelantado la segunda arribazón, y si bien se recibieron pocas tortugas, en este mes han llegado miles de ejemplares a los santuarios de anidación ubicados en Maruata, Colola y Mexiquillo.