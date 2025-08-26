Cristhian A. Espinosa

Martes 26 de agosto de 2025

Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, aseguraron que las secretarías de Gobernación, Educación y Finanzas de dicha entidad pretenden disminuir la matrícula de ingreso, efectuar un recorte presupuestal e incumplir reglamentos del plantel.

Según las estudiantes, el secretario de Educación Pública poblano, Manuel Viveros, rompió la mesa de diálogo que entabló con ellas; señalaron que el director general de Gobierno, Isauro Rendón, así como el delegado de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Jorge Cázares, fueron testigos de ello.

Recalcaron que el gobierno de Puebla y representantes de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretenden provocar confrontación entre padres, aspirantes a normalistas y estudiantes, a fin de disminuir el ingreso de alumnas para el ciclo 2025-2026, lo que provocaría un recorte del presupuesto asignado a la normal Carmen Serdán.

Recordaron que el 17 de agosto pasado, personas no identificadas hostigaron a quienes se encontraban en las instalaciones escolares con drones y vehículos, que por sus placas serían propiedad de la Secretaría de Finanzas de Puebla.

Aseveraron que de esas unidades descendieron supuestos padres de familia, “en realidad afiliados a la sección 23 del SNTE, quienes intentaron montar actos de provocación lanzando piedras e insultando al plantel”.

Refirieron que el subdirector académico de la Carmen Serdán, David Amado Sánchez, llamó por teléfono a una alumna con tono intimidatorio y de acoso, citándola sola a altas horas de la noche afuera de las instalaciones, y diciéndole frases como: “lo que va a pasar, va a pasar”.

Denunciaron que el 17 de julio pasado, el fiscal para la Investigación del Delito de Tortura, Óscar Antonio Moctezuma, por invitación de la Secretaría de Educación de Puebla, impartió un curso en la normal, durante el cual incitó a las aspirantes a fabricar denuncias contra alumnas ya inscritas, a fin de crear conflictos internos.