Martes 26 de agosto de 2025, p. 25

Vecinos y transportistas llevaron a cabo bloqueos intermitentes ayer durante 12 horas en la autopista México-Querétaro y Arco Norte, en ambas direcciones, cerca del municipio de Soyaniquilpan

Exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la localización de los taxistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González, quienes habrían sido secuestrados por la organización criminal La familia michoacana, por negarse a pagar una extorsión.

Los manifestantes, que portaban cartulinas con mensajes como: “Queremos a Carlos con vida”, “Si fuera tu hijo también exigirías justicia. Ayuda gobierno”, cerraron la circulación de la arterias desde las 9 de la mañana y a ratos permitían el paso pero sólo por un carril y por un breve lapso.

La protesta ocasionó severa congestión vial que generó molestia y desesperación en cientos de usuarios que se dirigían hacia la Ciudad de México y el estado de Querétaro y se quedaron varados.

Los quejosos exigieron una “acción contundente de la FGJEM” para encontrar a los taxistas Carlos Cornelio y Cristóbal, de 25 y 23 años, respectivamente, vistos por última vez en los municipios de Jilotepec y Chapa de Mota, en cada caso, el 22 de agosto.

El 22 de julio transportistas bloquearon parcialmente más de siete horas las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte, para exigir la presentación con vida de Bernardo Aldana Becerril, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (Acme) en Jilotepec.

Un día después el dirigente fue rescatado con vida en el municipio de Soyaniquilpan, donde las autoridades arrestaron a seis personas.

Autoridades de la FGJEM aseguraron que el bloqueo de ayer fue organizado por Acme.

Puntualizaron que personal de la institución ha estado en contacto con familiares de los taxistas desaparecidos.

Mencionaron que el 24 en la noche se llegó a acuerdos con Acme, que aceptó no hacer bloqueos porque ayer a las 10 de la mañana sería instalada la mesa de diálogo, sin embargo, los cierres comenzaron antes de esa hora.

Señalaron que, en tres ocasiones, Acme rechazó participar en el diálogo. Pasadas las 9 de la noche, después de 12 horas de protesta, los manifestantes se retiraron.