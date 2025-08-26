Ricardo Montoya

corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 25

Querétaro, Qro., El gobernador Mauricio Kuri informó que con la declaratoria de emergencia que emitió luego de los destrozos que causó una “lluvía atípica” el pasado fin de semana en la entidad, sobre todo en esta ciudad –donde tres personas perdieron la vida–, se tendrá acceso a por lo menos 78 millones de pesos, de los cuales entre 40 y 50 millones estarán a disposición de la administración estatal y el resto se destinarán al ayuntamiento de la capital.

El mandatario panista comentó que está pidiendo al gobierno federal “apoyo con recursos adicionales”. Puntualizó que el dinero que corresponderá a su gestión se destinará, sobre todo, a reparar los daños de casas e infraestructura pública dañados con las intensas lluvias e inundaciones en los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora.

Kuri comentó que ha dialogado con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación federal, para gestionar ayuda adicional en materia de infraestructura, “y también con el subsecretario de Infraestructura federal”, Juan Carlos Fuentes.

Sobre una declaratoria de emergencia para Corregidora, el gobernador apuntó que hubo afectaciones pero no “grandes daños”.

Sostuvo que aún no se tiene una estimación exacta de las viviendas dañadas. Dio a conocer que fue localizado el cadáver de Matías Gómez, estudiante del Tec de Monterrey reportado como desaparecido la madrugada del 23, en medio de las tormentas que azotaron a la zona norte de la capital, El Marqués y Corregidora.

Con Matías sumaron tres las víctimas mortales de los aguaceros que duraron ocho horas, entre la tarde del viernes y madrugada del sábado, los cuales desbordaron drenes pluviales en la colonia Peñuelas y en otras partes de la ciudad de Querétaro, que formaron potentes corrientes de agua en las calles.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Agropecuario estatal, Rosendo Anaya, reportó que las “lluvias atípicas” en la entidad durante el presente ciclo agrícola dejaron pérdidas totales en 500 hectáreas de cultivo, principalmente de maíz, en perjuicio de unos 300 mil labriegos.

Explicó que en Querétaro se vieron amenazadas casi 2 mil hectáreas sembradas, de las cuales el 25 por ciento ya se catalogaron como irrecuperables. “Estamos esperando que concluya la temporada, porque agosto y septiembre seguirán con precipitaciones, según los pronósticos. Por ello, no podemos dar aún una cifra definitiva”, subrayó.

En tanto, el gobierno del estado de Guanajuato informó que los aguaceros del fin de semana anterior provocaron afectaciones en unas 130 viviendas del municipio de Celaya y 80 en Silao. Ayer, chubascos y ventarrones inundaron vialidades y puentes vehiculares de Maxicali, Baja California, donde se derrumbaron postes, árboles y anuncios espectaculares.

Con información de Carlos García y Antonio Heras