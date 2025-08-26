De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 24

Dos mujeres y dos hombres fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados en la comunidad nahua de Xochimilco, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, donde opera el grupo criminal de Los Ardillos.

Sus cabezas fueron exhibidas en una mesa, junto a la cual los sicarios colgaron una manta con un mensaje de advertencia a quienes vendan y consuman la droga sintética conocida como crystal.

El hallazgo fue realizado ayer alrededor de las 7:30 horas, cerca del tramo carretero Chilapa-Tixtla. Las autoridades no proporcionaron ninguna información al respecto.

A la zona arribaron mandos de seguridad pública del estado, la cua fue acordonada; mientras, personal de la fiscalía de Guerrero efectuó trabajos periciales. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Chilpancingo, capital del estado.

Fuentes de seguridad revelaron que tres de los occisos eran trabajadores del área de carnicería del mercado de Chilapa.

Explicaron que Víctor Israel, de 19 años, fue reportado como desa-parecido el 23 de agosto; en tanto, Ana Perla, de 22, está ausente desde el 21 de este mes. Detallaron que también identificaron a Alfonso y a María Ignacia, originaria de Huatulco.

Antes de la localización de los restos, en redes sociales se compartió un video de menos de un minuto en el que se observa a las cuatro personas dentro de un cuarto en obra negra, y dicen dedicarse a la venta de drogas sintéticas. Autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación.