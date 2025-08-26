De La Redacción

Martes 26 de agosto de 2025, p. 24

Por más de cinco horas, integrantes de la delincuencia organizada bloquearon ayer con transporte de carga la autopista Mazatlán-Tepic, la vía estatal Escuinapa-Teacapán y la carretera libre México 15, vialidades de acceso al municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó los cierres y señaló que no hubo enfrentamientos entre pistoleros y efectivos de seguridad; sin embargo, denunció en su cuenta de X que los conductores fueron despojados de sus unidades.

En un comunicado, la SSPE recomendó a la población no circular por dichas arterias; alertó de que autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha un operativo para liberarlas.

Usuarios compartieron en redes sociales imágenes donde se observa un tráiler incendiado y un remolque que atraviesa la carretera libre a la salida sur de Escuinapa antes de llegar al Hospital General.

Afectados por estos hechos delictivos denunciaron a través del mismo medio que escucharon disparos de arma de fuego y observaron refriegas en distintos puntos, mientras decenas de vehículos quedaron varados en la carretera.

En varios campos agrícolas las actividades fueron suspendidas por seguridad de los jornaleros, revelaron fuentes policiacas.

En Nayarit, conductores de autobuses y camiones de carga permanecieron –hasta el cierre de esta edición–, en la gasolinera del crucero del municipio de Acaponeta, en la carretera federal 15, Tepic-Mazatlán, debido a los cierres que presuntos criminales realizaron desde las 13 horas en vías de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.