▲ Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante los operativos ayer en Lagunillas, El Refugio y Colotepec, municipio de Ayutla de los Libres, donde arrestaron a dos hombres y una mujer, a quienes pusieron a dis-posición del Ministerio Público. Foto cortesía Carmelo González

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 24

Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en una emboscada perpetrada el pasado 17 de agosto en la localidad de El Cortijo.

Desde la noche del domingo, contingentes de la Upoeg comenzaron recorridos por las demarcaciones, a invitación de autoridades comunitarias o municipales, así como operativos en las comunidades de Lagunillas, El Refugio y Colotepec, para tratar de ubicar y capturar a los responsables de la masacre, a quienes identifican como miembros del grupo delincuencial Los Ardillos.

Resultado de las operaciones, voceros de la Upoeg que solicitaron el anonimato, informaron de la detención de dos hombres y una mujer, que fueron entregados al Ministerio Público.

“Los sujetos participaron en la matanza de El Cortijo y la mujer era halcón en el pueblo, y vendía droga”, aseveraron.

Los informantes señalaron que “el pueblo de Ayutla, la Upoeg y los vecinos del El Cortijo, exigen justicia, pues no habido ningún avance en la investigación del gobierno federal por el asesinato de los compañeros policías ciudadanos”.

Mencionaron que habitantes de Lagunillas, El Refugio y Colotepec “harán sus asambleas y se organizarán para integrar sus policías comunitarios; también lo harán los residentes de la comunidad de Colotepec”.

Dieron a conocer que en algunas de las asambleas que se celebraron el pasado fin de semana en los poblados del municipio costeño de Ayutla de los Libres hubo propuestas de trasladarse hasta Chilpancingo, capital del estado, en el transcurso de esta semana, si es que las autoridades del gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, no dan respuesta a su exigencia de justicia.