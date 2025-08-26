Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 8

Madrid. Cientos de figuras del cine italiano e internacional, unidos bajo el paraguas del movimiento Venice4Palestine, han pedido en una carta abierta dirigida a la Bienal y al Festival de Cine de Venecia una postura “clara e inequívoca” de condena del “genocidio” en Gaza, según ha informado la prensa italiana.

“La carga es demasiado pesada para seguir viviendo como antes. Desde hace casi dos años nos llegan imágenes inconfundibles desde la franja de Gaza y Cisjordania. Asistimos, incrédulos e impotentes, al tormento de un genocidio perpetrado en directo por el Estado de Israel en Palestina”, señalan en la misiva.

La carta está firmada, entre otros, por el director de cine y guionista italiano Marco Bellocchio, la actriz Laura Morante, el director de cine estadunidense Abel Ferrara, la directora de cine italiana Alice Rohrwacher y su hermana, la actriz Alba Rohrwacher, y los hermanos y actores Toni y Peppe Servillo.