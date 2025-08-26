Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 8

Madrid. El guionista escocés Paul Laverty ha sido detenido este lunes por la policía de Escocia acusado de terrorismo por llevar puesta una camiseta con la inscripción: “Genocidio en Palestina, es hora de actuar”.

La camiseta que llevaba Laverty ha sido considerada como apoyo a Palestine Action, un grupo de protesta declarado organización terrorista por el gobierno escocés en julio, según ha informado el medio The National.

Tras ser liberado, el guionista, quien ha ganado la Palma de Oro por sus colaboraciones con el director Ken Loach, ha declarado que había sido acusado bajo la legislación antiterrorista y que debería comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre.

“Es bastante surrealista que te tomen las huellas y una muestra a los 68 años, sin haber tenido nunca un problema con la policía en mi vida. Pensé que era muy, muy importante cambiar la narrativa. No se trata de esta camiseta. En realidad, se trata del genocidio”, mencionó

Para Laverty, el tribunal “más importante” es el de la opinión pública: “Ese es el tribunal verdaderamente importante, no el del 18 de septiembre, no el tribunal de pacotilla, no esa gente pequeña y pedante que observa con lupa el tamaño de la letra de la camiseta que menciona: ‘Genocidio en Palestina, es hora de actuar’”.