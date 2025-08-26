▲ Fotograma de la película El mago del Kremlin. Foto Tomada de la página del festival

Martes 26 de agosto de 2025

El Festival de Cine de Venecia arranca esta semana, desplegando la alfombra roja para artistas como Julia Roberts y George Clooney, que se reunirán en la ciudad del norte de Italia que acogerá decenas de estrenos mundiales.

Una constelación de estrellas de primer orden, incluyendo a Jude Law, Emma Stone y Cate Blanchett, llegará en vaporetto al Lido veneciano para la Mostra, que durará 10 días a partir de mañana.

Entre los directores más reconocidos presentes en la edición 82 del certamen, se encuentran Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant y el sudcoreano Park Chan-wook, quien regresa al festival después de 20 años.

Pese al ambiente glamuroso del evento, algunas de las cintas estarán centradas en la actualidad y podrían generar debate.

Con la guerra en Ucrania sin visos de terminar, Jude Law encarna al presidente Vladimir Putin en El Mago del Kremlin, una película de Olivier Assayas sobre el ascenso del mandatario ruso. Asimismo, la cineasta francotunecina Kaouther Ben Hania presentará The Voice of Hind Rajab, que cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años asesinada en enero de 2024 por las fuerzas israelíes junto a seis familiares suyos mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza. En el filme, se usa una grabación de la propia Hind pidiendo ayuda a los servicios de emergencia.

“La Bienal de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Venecia siempre han sido, a lo largo de su historia, lugares de conversación abierta y sensible sobre todas las cuestiones (...) de la sociedad y del mundo”, afirmó la Mostra, mencionando la película de Ben Hania.

Con esta declaración, respondía a una carta abierta divulgada el sábado por artistas italianos que pedían que el Festival se posicione y “condene” la guerra en la franja de Gaza, desencadenada por un ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

La presencia latinoamericana este año estará encabezada por la argentina Lucrecia Martel, que presentará, fuera de competición, su documental Nuestra tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

Entre otros filmes esperados figuran El extranjero, una adaptación de François Ozon de la novela homónima de Albert Camus.