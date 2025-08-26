▲ Para el cineasta mexicano, la novela gótica y la película de Boris Karloff son dos obras esenciales en el origen de su afecto por los monstruos. Foto Ap



Martes 26 de agosto de 2025, p. 7

Nueva York., El primer día de rodaje de la película Frankenstein, Guillermo del Toro mostró un dibujo de la criatura que había hecho cuando era adolescente. “Él dijo: ‘Esto es como Jesús para mí’”, recuerda Oscar Isaac.

Para el cineasta nacido en México, la novela gótica de Mary Shelley de 1818 y la película de 1931 con Boris Karloff son dos obras esenciales personales: el origen de un afecto de toda la vida por los monstruos que Del Toro ha traído a la vida desde entonces, en montones de bocetos y en una filmografía llena de ellos.

Para un niño incomprendido que creció en una familia católica devota, la criatura de Frankenstein, no amada por su creador, pero dotada por Karloff de empatía y fragilidad, abrió algo en su interior.

“Sentí que estaba naciendo en un mundo implacable, donde o eras un corderito blanco o estabas condenado”, mencionó Del Toro. “El momento en que Karloff cruza el umbral en la película, de espaldas y luego se gira, fue como San Pablo en el camino a Damasco. Dije: ese soy yo. Fue una transferencia de alma inmediata y absoluta. Y creo que eso nunca se ha ido.Fue el perdón por ser imperfecto”, añadió Del Toro.

Frankenstein, filme que Netflix estrenará en cines el 17 de octubre y en su servicio de streaming el 7 de noviembre, puede ser la culminación de la vida artística de Del Toro. Es su oportunidad de, finalmente, desatar una película que ha estado soñando durante décadas.

“Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, dijo Del Toro en una entrevista reciente desde Toronto, donde mezclaba el sonido de la cinta.

El cineasta vio por primera vez la película de 1931 cuando tenía siete años. Leyó el libro de Shelley a los 11. Desde entonces, los monstruos han sido para él, más que un recurso narrativo, un sistema de creencias personales perdurable. Hace 20 años hablaba de sus esperanzas de hacer una adaptación “miltoniana” de la novela de Shelley. Sin embargo, el tiempo, cree, ha ayudado. De niño se identificaba con la criatura pero después de convertirse en padre, entendió al doctor Frankenstein de una nueva manera.

“Es uno de esos libros que cambian contigo”, señaló. “Así que la película cambió también. Sientes que has estado soñando con ella durante tanto tiempo.”

En el filme, una epopeya adornada con enormes escenarios y lujosos vestuarios, Isaac interpreta a Victor Frankenstein, con Jacob Elordi como el monstruo. Isaac se reunió inicialmente con Del Toro sin un proyecto en mente. Su conversación se dirigió hacia sus padres.

“Al final de esa conversación, él dijo: ‘Quiero que seas mi Victor’”, mencionó Isaac. “Realmente no sabía que estaba haciendo Frankenstein. Luego me dio Frankenstein de Mary Shelley y el Tao Te Ching y dijo: ‘Lee estas dos cosas’”.

Isaac mencionó que la experiencia colabotiva con Del Toro “es la clase de sensación de una familia construyendo esto juntos de una manera increíblemente comunitaria”, mencionó