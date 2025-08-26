Julio Gutiérrez

Martes 26 de agosto de 2025, p. 16

Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente saliente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aseguró que deja al órgano regulador sin pendientes. Pese a que se va en medio de acusaciones del gobierno estadunidense a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar el lavado de dinero para los cárteles de la droga, el funcionario consideró que su gestión “no se valora todavía”.

“¿Qué pendientes dejé? Nada, todo bien”, zanjó el funcionario al salir de la conmemoración por los 100 años de la fundación del Banco de México (BdeM). “Fue una gestión que no se valora todavía, pero las reformas a leyes dejaron un sistema financiero más sólido, más estable”, agregó quien también deja la CNBV entre cuestionamientos por regulación laxa tanto a microfinancieras como a bancos comerciales.

Señalamientos de EU no afectan a la banca: ABM

El sistema bancario mexicano opera con plena normalidad tras las acusaciones del gobierno estadunidense en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, instituciones que supuestamente habrían facilitado operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales, planteó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

La nueva prórroga anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su abreviatura en inglés) para prohibir a estas instituciones ciertas transferencias de fondos con intermediarios del país vecino también indica que las autoridades trabajan para que las acciones se lleven a cabo de la manera más “armónica posible”, señaló el representante de los bancos que operan en México.

A finales de junio, el Departamento del Tesoro, por medio de FinCEN, acusó a las tres instituciones mexicanas de contribuir a lavado de al menos 46 millones 591 mil dólares.

Primero se anunció que las firmas serían relegadas del sistema financiero de Estados Unidos a partir del 21 de julio. Luego de una primera prórroga que vencía el 4 de septiembre, el martes de la semana pasada se amplió el plazo hasta el 20 de octubre.