De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. a12

Ante el pelotazo que recibió Simón Falah-Assadi el miércoles en el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos, los responsables del inmueble confirmaron que la aseguradora cubrirá los gastos médicos del menor.

“La familia quedará cubierta en lo económico por lo relativo a la atención hospitalaria y con ello poder ofrecer la certidumbre que requiere en este delicado caso.”

Además, se informó que al ponerse en contacto con el padre del niño se “supo que está consciente y con buen ánimo. Reconocemos ampliamente su fuerza para salir adelante y que su recuperación tomará tiempo”.