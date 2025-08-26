Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025

Durante el pasado Gran Premio de México, el regiomontano Patricio O’Ward subió al coche de Fórmula 1 de McLaren y recibió de forma simbólica la estafeta del subcampeón del mundo con Red Bull, Sergio Checo Pérez, para correr la primera sesión de prácticas libres sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Por unos minutos, el piloto de IndyCar pareció alcanzar las mismas muestras de reconocimiento que el tapatío, con la diferencia de nunca haber corrido en el máximo circuito del automovilismo.

Como los equipos más potentes que participan en el Mundial no cambian a menudo de conductores, O’Ward esperó paciente su momento. El domingo terminó la temporada más ganadora en la IndyCar Series con el segundo lugar y su mejor marca de puntos (505). “Ha hecho cosas maravillosas sin estar en el mejor equipo”, dice a La Jornada el ex piloto de este serial Mario Domínguez en referencia a la rivalidad con Chip Ganassi, escudería del cuatro veces monarca español Álex Palou.

O’Ward estuvo 10 veces esta temporada entre los cinco mejores, consiguió dos victorias, una pole y mejoró el récord de unidades (487) de 2021, cuando finalizó en el tercer lugar. “Es un pilotazo. Tiene para estar unos 15 o 20 años ahí, porque los coches no sufren ningún cambio. Todo depende de las oportunidades que se le presenten”, señala, por su parte, el mexicano Michel Jourdain Jr, también referente del deporte motor. “Pensar en la Fórmula 1 es más difícil. McLaren tiene dos pilotos jóvenes (Oscar Piastri y Lando Norris) con contrato a largo plazo, dudo mucho que eso cambie”.

Mientras los medios especializados Motorsport y The Race confirman el regreso de Checo Pérez a la F1, “un anuncio inminente que Cadillac dará a conocer este martes”, según Domínguez, los dos antiguos pilotos de IndyCar coinciden en que el futuro de O’Ward está lejos de un circuito en el que rige el principio de la eficiencia máxima, la cual no sólo pasa por el talento del corredor, sino también de su experiencia y acierto en una jornada concreta.