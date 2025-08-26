Ángeles Cruz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. a11

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó ayer a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguay, donde obtuvieron 129 medallas, e informó que tendrán apoyo permanente para garantizar que continúen con sus entrenadores y sigan asistiendo a eventos deportivos. Eso les permitirá tener más experiencia para después llegar a los Olímpicos de Los Ángeles.

Dijo que de esto se encarga Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y “lo está haciendo muy bien”, afirmó la mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La Presidenta también felicitó al equipo de beisbol infantil de México, que al vencer a la selección de Estados Unidos se convirtió en campeón de la Serie Mundial Cal Ripken 2025.

Por otra parte, informó que la próxima semana se presentará la información sobre los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordina los trabajos, indicó la mandataria federal.