Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. a10

Chihuahua, Chih., Comunidades indígenas en Ciudad Juárez participaron el fin de semana en un torneo amateur de futbol de pueblos originarios, en las categorías varonil y femenil, durante el Sport Fest 2025, en el que 20 equipos compitieron con el formato round robin.

El torneo tuvo como sede el estadio 10 de Noviembre, donde el equipo que ganaba cada partido avanzaba a la fase final y el que obtenía dos derrotas terminaba de inmediato su participación. Las semifinales se jugaron entre Alebrijes contra Taurus y Sureños ante Unión Oaxaca.

El equipo ganador del torneo fue Alebrijes, que venció a los Sureños por marcador de 2-1; el tercer lugar lo consiguió Taurus al derrotar 2-1 a Unión Oaxaca.

Los equipos triunfadores en femenil fueron: en primer lugar las Usileñas, en segundo Leonas y en tercero Cepoli.

Participaron pueblos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellos rarámuris, chinantecos y mixtecos,

La regidora y coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas, Mayra Karina Castillo, y la coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, Saraí de los Santos, fueron las encargadas de entregar las medallas.