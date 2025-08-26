Martes 26 de agosto de 2025, p. a10
Chihuahua, Chih., Comunidades indígenas en Ciudad Juárez participaron el fin de semana en un torneo amateur de futbol de pueblos originarios, en las categorías varonil y femenil, durante el Sport Fest 2025, en el que 20 equipos compitieron con el formato round robin.
El torneo tuvo como sede el estadio 10 de Noviembre, donde el equipo que ganaba cada partido avanzaba a la fase final y el que obtenía dos derrotas terminaba de inmediato su participación. Las semifinales se jugaron entre Alebrijes contra Taurus y Sureños ante Unión Oaxaca.
El equipo ganador del torneo fue Alebrijes, que venció a los Sureños por marcador de 2-1; el tercer lugar lo consiguió Taurus al derrotar 2-1 a Unión Oaxaca.
Los equipos triunfadores en femenil fueron: en primer lugar las Usileñas, en segundo Leonas y en tercero Cepoli.
Participaron pueblos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellos rarámuris, chinantecos y mixtecos,
La regidora y coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas, Mayra Karina Castillo, y la coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, Saraí de los Santos, fueron las encargadas de entregar las medallas.
Premios económicos
Como parte del reconocimiento al esfuerzo deportivo, se otorgaron premios económicos de 15 mil pesos para el equipo campeón en ambas categorías, 10 mil al segundo y 5 mil al tercer lugar.
El Sport Fest 2025 es un evento que tendrá una duración de más de un mes.
Inició el 10 de agosto e incluye más de 30 disciplinas en las que participan miles de deportistas juarenses semiprofesionales y amateur, en competencias como ajedrez, airsoft, atletismo, basquetbol, beisbol, box, cachibol, charrería, boliche, ciclismo, kick boxing, deporte especial, fisicoconstructivismo, futbol, judo, karate, rodeo, tiro con arco, skate, taekwondo y voleibol.
Este año se incluyó a los pueblos originarios de Ciudad Juárez a través del torneo amateur de futbol, y en una competencia de basquetbol con equipos provenientes de la Sierra Tarahumara, de los municipios Urique y Guachochi, así como procedentes de Ciudad Cuauhtémoc y de la urbe de Chihuahua.