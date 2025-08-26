▲ La Guardia Nacional cuenta con un número de atención telefónica 088, único en el país. Foto Jorge Ángel Pablo García

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. a10

Para la División Científica de la Guardia Nacional (GN) ya comenzó el Mundial de Futbol 2026, y está lista para recibir denuncias de frauderelacionadas con reservaciones de hospedaje, oferta y compra de boletos falsos para los juegos de la justa mundialista, y colaborar con la ciudadanía para la presentación de demandas y con las autoridades ministeriales para investigar a los grupos delictivos que operan a través de Internet.

En entrevista con La Jornada, el coronel Víctor Hugo Sánchez Huerta, titular de la Guardia Cibernética, reveló que el equipo de investigación y apoyo a la ciudadanía está listo desde el pasado mes de junio, además de dar seguimiento a un promedio de 200 denuncias diarias que reciben en su centro de atención.

“Hemos diseñado y puesto en marcha el Operativo Pitz (vocablo deorigen maya que significa juego de pelota), con miras al Mundial de Futbol 2026, básicamente porque tenemos la responsabilidad y nuestra atribución de preservar la ciberseguridad de los ciudadanos y de las instituciones que cuentan con infraestructura crítica de información.

“El Operativo Pitz actúa bajo esas dos vertientes. La primera es proteger al ciudadano de que no sea víctima de delitos como fraudes electrónicos y la otra es proporcionar apoyo técnico a las instituciones que cuentan con infraestructura crítica de información para prevenir y en su caso gestionar incidentes de ciberseguridad”, afirmó el coronel Sánchez Huerta.

En el caso de las instituciones, se resguardan todas aquellas que poseen instalaciones con infraestructura considerada esencial, crítica o estratégica, y en las que se podría poner en riesgo “sectores sustantivos de la sociedad, como puede ser comunicaciones, transportes, salud, entre otros”.

El mando militar indicó que la Guardia Nacional apoya a las organizaciones que están relacionadas con el desarrollo del Mundial de Futbol 2026 “y que pudieran también poner en riesgo tanto el evento como lo que es el patrimonio de los ciudadanos o la seguridad de la población”.

Combaten suplantación de identidad

Respecto de la sociedad, los integrantes de la Guardia Nacional combaten la suplantación de identidad o la operación de sitios falsos, ya que los grupos delictivos “crean páginas falsas haciéndose pasar por organizaciones públicas o privadas para engañar al ciudadano y obtener algún beneficio económico

“Se reforzará el patrullaje cibernético conforme se acerque el evento deportivo; sin embargo, desde el pasado mes de junio nosotros ya estamos en la fase previa del Mundial y desde el 15 de julio iniciamos nuestras actividades de preparación en temas de ciberseguridad con miras a la Copa del Mundo”.

El coronel Sánchez Huerta puntualizó que luego de los 45 días que dure la competencia futbolística, no se termina el trabajo de esta área de la Guardia Nacional.

“Después de su finalización seguiremos llevando algunas otras actividades por algunos riesgos que quedan ahí como remanentes.”

Indicó que ya se han establecido acciones desde el pasado mes de julio para vigilar que no haya engaños en la compra de boletos, estafas a través de la red.

“Se va a prevenir y evitar que los ciudadanos sean víctimas de sitios fraudulentos relacionados con la venta de boletos, en los que se ofrece hospedajes con supuestos precios económicos, así como transporte, vuelos y descuentos que pueden parecer atractivos y que muchas de las veces terminan siendo páginas donde únicamente se busca defraudar al ciudadano y no les van a proporcionar ningún servicio.”

Informó que la Guardia Nacional cuenta con el sistema de atención ciudadana a través del número telefónico 088, que es único para toda la República Mexicana, y allí se van a recibir reportes de ciudadanos que consideran estar siendo víctimas de algún tipo de delito cibernético o fraude.

“Ellos reportan y nosotros atendemos y apoyamos al ciudadano, incluso hasta la interposición de la denuncia ante las autoridades correspondientes”.