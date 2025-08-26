Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 5

El Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (Cemos), asociación civil fundada por Arnoldo Martínez Verdugo (1925-2013) en 1983, que resguarda documentos de la izquierda mexicana, pasa por una difícil situación financiera que pone en peligro su sobrevivencia. “En este momento estamos en una absoluta crisis económica. No tenemos prácticamente ningún recurso”, expresa Gerardo de la Fuente Lora, director del Cemos, a La Jornada.

El “corazón” del Cemos son los documentos de la izquierda que Martínez Verdugo, último secretario general del Partido Comunista Mexicano (PCM), se dio a la tarea de reunir. El acervo comprende también periódicos, gráfica, fotografías y más de mil carteles que la izquierda produjo a lo largo del siglo XX, algunos diseñados por los artistas más destacados del país.

Hay documentos desde 1927 hasta 1994 que contienen buena parte de la historia de las izquierdas. “Tenemos algo de todas las corrientes, grupos y organizaciones”, acota Jaime Ortega, director de la revista Memoria, que el centro edita desde hace 40 años.

La tarea del Cemos consiste en preservar, investigar y difundir su acervo. Sin embargo, la instancia vive de “las donaciones que podamos obtener de los viejos militantes y de las personas que se nos acerquen”. Durante más de una década Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada, fue director del centro de estudios y “durante mucho tiempo lo sostuvo de su bolsa”, asegura de la Fuente Lora. En ciertos momentos “la Cámara de Senadores o la de Diputados compraban suscripciones de la revista Memoria. Nuestra situación siempre ha sido precaria, aunque nunca como ahora”, agrega Ortega.

Memoria tiene demanda; sin embargo, “los costos han subido mucho. Después de la pandemia, en particular, imprimir la revista resulta muy caro, también distribuir la suscripción. Por eso la hemos sacado en forma digital”. De la Fuente añade: “Hasta hace poco tuvimos financiamiento de lo que era Conacyt, por ejemplo. Lo que hacemos es presentar propuestas a convocatorias de proyectos financiados. Eso hicimos en los últimos tres años y pudimos sobrevivir. Lo hemos seguido haciendo; sin embargo, nuestras propuestas no se han aceptado. Por eso no tenemos ningún financiamiento en este momento”.